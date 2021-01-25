İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Sabah'a tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Sabah gazetesinde yer alan 'İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar' şeklindeki habere tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında gazeteye tepki gösteren İBB Sözcüsü Ongun, habere dair sosyal ağlardaki paylaşımların silindiğini belirterek "Tweeti sildiğinize göre haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?" dedi.



Saat 12:24'te girilen ve son olarak 15:07'de güncellenen haberde şu ifadeler yer alıyor:



"2014 yılında restorasyona tabi tutulan Kısıklı Abdullahağa Camisi'nin minaresindeki 250 yıllık güneş saatinin üstü badanayla boyandığı ortaya çıktı. Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü, olayın sorumlularını aramak için çalışma başlattı.

Üsküdar'da bulunan Kısıklı Abdullahağa Camisi'nin minaresindeki 250 yıllık güneş saatinin üstü 2014 yılındaki restorasyonda badanayla boyandı. Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü, olayın sorumlularını aramak için çalışma başlattı."

