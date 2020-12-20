İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Habertürk TV'ye 'tarafsızlık' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk TV'ye tarafsızlık eleştirisinde bulundu. Basın özgürlüğü vurgusu yapan Ongun, "Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor." dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya platformu Twitter'dan Habertürk TV'nin sosyal medya hesabını etiketleyerek “Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor. Eminiz ki, “gücü özgürlüğünde” olduğu için cevap hakkında bir gün saygı duyup CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nı da yayına davet edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

