Son Dakika
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Habertürk TV'ye 'tarafsızlık' tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk TV'ye Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu üzerinden tarafsızlık eleştirisinde bulundu.
GÜNDEM 20.12.2020, 18:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk TV'ye tarafsızlık eleştirisinde bulundu. Basın özgürlüğü vurgusu yapan Ongun, "Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor." dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya platformu Twitter'dan Habertürk TV'nin sosyal medya hesabını etiketleyerek “Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor. Eminiz ki, “gücü özgürlüğünde” olduğu için cevap hakkında bir gün saygı duyup CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nı da yayına davet edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya platformu Twitter'dan Habertürk TV'nin sosyal medya hesabını etiketleyerek “Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor. Eminiz ki, “gücü özgürlüğünde” olduğu için cevap hakkında bir gün saygı duyup CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nı da yayına davet edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Erzurumspor
|12
|9
|21. Denizlispor
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. Everton
|14
|26
|4. Tottenham
|14
|25
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|13
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|12
|20
|7. Celta de Vigo
|14
|19
|8. Granada
|12
|18
|9. Cádiz
|13
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Deportivo Alaves
|14
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü