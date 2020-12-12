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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İSPARK'a yeni atama

İBB'ye bağlı iştiraklerden Kültür AŞ. Genel Müdürlüğü görevine Murat Abbas ve İSPARK Genel Müdürlüğü görevine Murat Çakır atandı.

GÜNDEM 12.12.2020, 16:17
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İSPARK'a yeni atama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ. Genel Müdürlüğü görevine Murat Abbas, İSPARK Genel Müdürlüğü görevine ise Murat Çakır atandı. 
İSPARK Genel Müdürlüğü’ne vekalet eden Derya Atacan da aynı şirkette genel müdür yardımcısı görevine getirildi.

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.
1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999 yılında müzik sektörüne girdi ve birçok radyo programında editörlük yaptı.
Pozitif Live'de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de PSM'den sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.
Sayısız yerli ve yabancı müzikali, festivali, sergiyi, etkinliği, konseri, tiyatro oyununu, opera – bale ve dans performansını PSM'de başarıyla hayata geçiren Abbas, evli ve sıkı bir plak / eski kitap koleksiyoneridir.
1973'te Samsun'da doğan Murat Çakır, orta ve lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi “Yönetici MBA” bölümünde yüksek lisansını tamamladı.
2019'da yılında Beykent Üniversitesi İşletme Doktora programına başladı. İş hayatına 1996 yılında Ernst&Young “Denetim” bölümünde başlayan Çakır, 1999-2006 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunduktan sonra, 2006-2011 arasında şirketin Mali ve İdari İşler, Operasyon, Bilgi Teknolojileri, Krediler ve Risk Kontrol' den sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı” olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Fina Enerji Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı. 2015'te Bayraktar Grubunda, “İç Denetim ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı”, ardından Ocak 2016 itibariyle Mart 2019'a kadar Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri AŞ'de “Genel Müdür” olarak görevini sürdürdü.
Çakır, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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