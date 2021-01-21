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İBB, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvurdu: Köprü payını istedi
İBB, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvurarak Sayıştay raporunda ortaya çıkan ve sonra buharlaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden elde edilen gelirdeki payını istedi.
GÜNDEM 21.01.2021, 19:39
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araçlardan ve devletin işletmeci şirkete verdiği geçiş garantisinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de payı olduğu Sayıştay denetiminde ortaya çıkmıştı. Buharlaştırılan raporun ilgili bölümünde bu parayı İBB'nin tahsil etmesi gerektiği vurgulandı.
Independent Türkçe'den Cihat Arpaçık'ın haberine göre denetim sırasında hazırlanan ve İBB'ye gönderilen ilk raporda yer alan bu tespit, aralık ayında kamuoyuna duyurulan rapordan çıkarıldı.
İBB ise Sayıştay'ın ilk bulgularının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden elde edilen geliri sordu.
Boğaziçi Kanunu'na göre, boğaz köprülerinden elde edilen gelirin yüzde 10'unun İBB'ye aktarılması gerekiyor. Bu paya, devletin şirkete verdiği geçiş garantisi kapsamında ödenen para da dahil.
İBB yetkilileri, şimdiye kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapılan araç geçişleri nedeniyle kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi. 2016'da hizmete açılan köprü için işletmeci şirkete günlük 135 bin araç geçiş garantisi verilmişti.
Sayıştay raporuyla ortaya çıkan durum üzerine hareket geçen İBB kanuni hakkı olan "köprü payının" peşine düştü.
Independent Türkçe'den Cihat Arpaçık'ın haberine göre denetim sırasında hazırlanan ve İBB'ye gönderilen ilk raporda yer alan bu tespit, aralık ayında kamuoyuna duyurulan rapordan çıkarıldı.
İBB ise Sayıştay'ın ilk bulgularının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden elde edilen geliri sordu.
Boğaziçi Kanunu'na göre, boğaz köprülerinden elde edilen gelirin yüzde 10'unun İBB'ye aktarılması gerekiyor. Bu paya, devletin şirkete verdiği geçiş garantisi kapsamında ödenen para da dahil.
İBB yetkilileri, şimdiye kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapılan araç geçişleri nedeniyle kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi. 2016'da hizmete açılan köprü için işletmeci şirkete günlük 135 bin araç geçiş garantisi verilmişti.
Sayıştay raporuyla ortaya çıkan durum üzerine hareket geçen İBB kanuni hakkı olan "köprü payının" peşine düştü.
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