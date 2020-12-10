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İBB ile Lefkoşa Türk Belediyesi kardeş şehir oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemin ilk “Kardeşlik Protokolü”nü Lefkoşa ile imzaladı

GÜNDEM 10.12.2020, 15:53
İBB ile Lefkoşa Türk Belediyesi kardeş şehir oldu
İBB ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. Doğduğu kent Trabzon, öğrenim gördüğü Lefkoşa ve yaşadığı İstanbul’un hayatındaki 3 önemli şehir olduğunu vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Orada geçirdiğim yıllar açısından, oradaki dostluklarım, oranın güzel insanları ve o güzel coğrafyası her zaman hafızamda tazeliğini koruyor. Özellikle Türkiye’nin en önemli lokomotif kenti İstanbul ile KKTC’mizin başkenti Lefkoşa’nın çok özel bir iş birliğine imza atacağını şimdiden hissedebiliyorum” sözleriyle dile getirdi. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise “İstanbul ve Lefkoşa’nın birlikteliği, başka bir diyalogun mümkün olduğunu anlatacak. Başka bir ilişki biçiminin, tahakküme dayalı değil, ortaklığa dayalı, kardeşliğe dayalı iş birliğinin kapılarını açacak.” ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ekipleriyle birlikte çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. İmza töreninde, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka da hazır bulundu. 
İmza töreni öncesinde konuşan İmamoğlu, “Hem anavatan Türkiye’miz hem ‘yavru vatan’ diye tanımladığımız iki kardeş toplumun, iki güzide kentinin protokolünü imzalamak benim için büyük bir gurur” dedi. İstanbul’un dünya ölçeğinde farklı bir yeri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Benim açımdan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her karışının önemi ve değeri var. Orada geçirdiğim yıllar açısından, oradaki dostluklarım, oranın güzel insanları ve o güzel coğrafyası her zaman hafızamda tazeliğini koruyor. Özellikle Türkiye’nin en önemli lokomotif kenti İstanbul ile KKTC’mizin başkenti Lefkoşa’nın çok özel bir iş birliğine imza atacağını şimdiden hissedebiliyorum” diye konuştu.
Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Harmancı da duygularını, “Dünya metropollerinden biriyle Lefkoşa Türk Belediyesi, belki de aslında çığır açıcı bir iş birliğine imza atmıştır. Her iki şehrin de aşkla tarif edildiği bir coğrafyadan geliyoruz. Şairlerin en güzel şiirlerini sokaklarına bezediği yerlerden geliyoruz. O yüzden her iki şehrin de birçok ortak kokusu var aslında. İstanbul’un da Lefkoşa’nın da tek bir rengi yok, birçok rengi var. Bu renkler, tam da insan haklarından bahsedildiği gibi, kardeşçe yaşamaya çalışıyorlar. Bizler de o renklere ev sahipliği yapıyoruz. Kardeşlik ilişkimizi sizlerle birlikte geliştirerek, sizlerin aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmaya çalışacağız. Bu kardeşliğimiz, bir arada yaşadığımız toplumlara da çok değerli mesajlar verecektir” sözleriyle dile getirdi.
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