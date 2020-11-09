İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB'den flaş duyuru...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce öğrenci bu sorunun cevabını bekliyor.

İBB Genç Üniversiteli sayfasında yapılan açıklamada burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde sonuçlanacağına işaret edilmişti.

İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak öğrencilerin beklentileri 30 Ekim Cuma günüydü.

İBB tarafından yapılan son açıklamada ise evrak eksikliklerini gidermek isteyen öğrencilerin son günü 1 Kasım diye açıklanmıştı.

Bu nedenle İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu almak için öğrencilerden istenen şartlar ise...

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün burslar hakkında açıklama yaptı.

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğinden ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğinden hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Kasım ayı içinde günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

Ekrem İMAMOĞLU

