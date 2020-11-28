İBB açıkladı: Bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısı kaç?

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün İstanbul'da 173 kişinin daha 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu’na yönelik güvensizlikler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan verilerin Sağlık Bakanlığı verilerini geçmesine ilişkin şunları söylemişti:

“Bizim daha önce de olduğu gibi ölüm belgesi var ve bunda ölüm şekli ile ölüm nedeni var. Ayrıca burada bulaşıcı hastalık bölümü var. Marttan önce bunun pek doldurulmadığını biliyoruz.

Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. İkinci bölüm ise ölüm sebebidir. Covid ise covid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, hekimlerin doldurduğu kısım bu. Enfeksiyon belirtisi olan her hasta covid hastası mıdır?”

