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IATA'dan flaş karar! Aşı olmayanlar uçağa alınmayacak mı?
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, yolcular üzerinden önemli bir çalışma başlattığını duyurdu.
GÜNDEM 12.12.2020, 07:33
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, yolculardan koronavirüs aşı olup olmamaları konusuda pasaportu isteneceğini açıkladı.
Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, tüm dünyayı meşgul etmeye devam ederken, aşının zorunlu olup olmayacağı da merak ediliyor. Buna göre bazı bilim insanları ve ekonomistler, aşılama yaptırmayan kişilerin, uçakla seyahat edemeyeceği şeklinde bir ön görünün hava yolları şirketlerinin kafasında olduğunu iddia etmişti.
Sağlıklıyız.com ‘un haberine göre söz konusu koronavirüs aşısı üzerinden önemli bir gelişmeler yaşandı. Tüm dünyada sadece hava yolu şirketlerinin üye olabildiği Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin aşı pasaportu ile ilgili bir sistem geliştirdiği ve bu sistemin yapımında sona gelindiği kaydedildi.
IATA Travel Pass olarak adlandırılan dijital sağlık belgesi, yolculara aşı durumları ve tıbbi tesislerden koronavirüs test sonuçları gibi konularda sertifika alma ve bu bilgileri havayolları ve sınır yetkilileriyle paylaşma yolu sağlayacak.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, 24 Kasım’da gerçekleştirdiği açıklamada, sistemin yapımına başlandığını ve kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini duyurmuştu.
Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, tüm dünyayı meşgul etmeye devam ederken, aşının zorunlu olup olmayacağı da merak ediliyor. Buna göre bazı bilim insanları ve ekonomistler, aşılama yaptırmayan kişilerin, uçakla seyahat edemeyeceği şeklinde bir ön görünün hava yolları şirketlerinin kafasında olduğunu iddia etmişti.
Sağlıklıyız.com ‘un haberine göre söz konusu koronavirüs aşısı üzerinden önemli bir gelişmeler yaşandı. Tüm dünyada sadece hava yolu şirketlerinin üye olabildiği Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin aşı pasaportu ile ilgili bir sistem geliştirdiği ve bu sistemin yapımında sona gelindiği kaydedildi.
IATA Travel Pass olarak adlandırılan dijital sağlık belgesi, yolculara aşı durumları ve tıbbi tesislerden koronavirüs test sonuçları gibi konularda sertifika alma ve bu bilgileri havayolları ve sınır yetkilileriyle paylaşma yolu sağlayacak.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, 24 Kasım’da gerçekleştirdiği açıklamada, sistemin yapımına başlandığını ve kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini duyurmuştu.
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