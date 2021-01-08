Huzur bozanın huzuru olmaz

3 Kasım’da yapılan ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden’a karşı kaybetmesinin ardından sonuçları tanımayarak başkent Washington DC’de miting düzenleyen ABD Başkanı Trump’ın taraftarları kongre binasını bastı. Baskında biri polis, 4 kişi öldürüldü. Başkent Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olayların nispeten durulmasının ardından devam eden oturumda Joe Biden’ın ABD başkanlığı tescillense de ABD’de son yıllarda ortaya çıkan çatışmalar bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzun bir süredir kutuplaşmanın yükseldiği Amerika’da ciddi bir toplumsal kimlik krizi yaşanıyor.



Dünyanın dört bir yanında ülkeleri işgal eden, mazlum coğrafyalara kan, gözyaşı ve yıkım götüren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), büyük bir siyasi krizle boğuşuyor. 3 Kasım’da yapılan ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump’ın taraftarları, Amerikan kongre binasını basarak ülkenin karışmasına sebep oldu. Amerikan polisinin göstericilere müdahale ettiği, Amerikan ordusunun sokağa inmek zorunda kaldığı olaylar, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 1’i polis 4 kişinin öldüğü olaylarda ABD’nin içine düştüğü bu manzara, “Dünyaya demokrasi götürme vaadiyle onlarca ülkeyi işgal eden ABD, daha kendi ülkesinde demokrasiyi sağlamaktan aciz” şeklinde yorumlara sebep oldu.



11 Eylül saldırılarının ardından Haçlı Seferi ilan edip İslam ülkelerine saldıran ABD, birçok İslam ülkesini işgal etti, birçok ülkede ise yerel işbirlikçileri eliyle darbeye zemin hazırlayarak ve iç çatışmaları tetikledi. Irak ve Afganistan’ı fiili olarak işgal ederek İslam topraklarını kan gölüne çeviren ABD; Mısır, Suriye, Filistin gibi İslam ülkelerini de kaosa sürükleyerek milyonlarca Müslüman’ın kanının dökülmesine yol açtı. 2001 yılında ABD hükümeti, perde arkası karanlık 11 Eylül saldırılarının hemen ardından Afganistan’daki İslami hükümeti devirmek için askeri operasyon başlattı. Kabil merkezli Afganistan’ı işgal eden ABD ve NATO ittifakı ülkenin her tarafında Müslüman avına başladı. Afganistan’da taş üstünde taş bırakmayan Amerikan işgali sonrasında yaşanan çatışmalar ve terör olaylarında yüz binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Afganistan’da yıkıma sebep olan işgal ekonomik, siyasi, askeri ve toplumsal tahribat günümüzde hâlâ devam ediyor.



Ortadoğu yeniden dizayn etmek için başlatılan Haçlı seferinin ikinci durağı Irak oldu. ABD’nin işgal ettiği Irak’ta bugüne dek 2 milyon masum insan katledildi. Irak’ın dev petrol yataklarını ve doğal zenginlerini gasp eden ABD yönetimi, işbirlikçileri eliyle Irak’ı adeta ABD’ye bağlı bir eyalet haline getirdi. Bağdat, Basra, Musul, Tikrit gibi İslam şehirlerinin tarumar edilmesiyle başlayan, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in bir Kurban Bayramı sabahı idam edilmesiyle devam eden yıkım süreci, günümüzde de devam ediyor. Irak’ın ardından gözünü Suriye’ye diken Amerikan emperyalizmi, 2011 yılından beri devam eden Suriye’deki iç savaşı tetikleyen ana merkez konumunda yer aldı. İslam ülkeleri arasındaki kutuplaşmaların artması sonucu İsrail, Ortadoğu’daki güvenliğini artırdı. 600 bin insanın hayatını kaybettiği iç çatışmalarda milyonlarca Suriyeli de yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.



2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı askeri darbe gerçekleşti. Mısır’daki hain darbenin arkasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi Filistin mücadelesine desteği ve İslami duruşu sebebiyle hedefe koyan ABD-İsrail şer ittifakının parmağı çıktı. Mısır’ı 7 senedir demir yumrukla yöneten ABD-İsrail destekli Sisi, binlerce masum Müslüman’ı katletti, nice mücahitler idam sehpalarında şehit edildi. Gelinen noktada on binlerce Mısırlı Müslüman Mısır zindanlarında ağır zulümler altında hayat mücadelesi veriyor.



Devlet ideolojisini İsrail’in güvenliği üzerine kuran ABD, Ortadoğu’da işgalci İsrail’in varlığını pekiştirmek ve Filistin mücadelesini ortadan kaldırmak için “Yüzyılın Anlaşması” adı altında Büyük İsrail Projesi’nin somut adımlarını attı. İsrail’in Filistinlilere yönelik terörist saldırılarını ve kanunsuz işgalini savunan ABD yönetimi, İslam âleminin ilk kıblesi ve ebedi başkenti olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ederek büyük bir fitneye yol açtı. ABD yönetimi, son olarak bazı İslam ülkelerinin işbirlikçi idarecilerini kullanarak “İsrail’le normalleşme anlaşmaları” planını sahaya sürdü.

