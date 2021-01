Hüseyin Saydam'dan Millî Gazete'ye tebrik mesajı

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Millî Gazete'nin kuruluşunun 49. yılı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Saydam, mesajında, "49 yıllık geçmişinde nice isme okul olmuş, nice isimleri bünyesinde yetiştirmiş, bütün bunları yaparken de ne çizgisinden, ne ilkelerinden ne de gazetecilikten asla taviz vermeden yoluna devam etmiştir. Bütün bu özellikleriyle Millî Gazete, bizler için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Saydam'ın mesajı şöyle:



"Millî Gazete, 51 yıllık Milli Görüş hareketimizin 49 yılında bizlere her gün yol arkadaşı olmuş önemli bir vazifeyi layıkıyla icra etmiştir. Her türlü yönlendirmeye, algı operasyonuna, bilgi kirliliğine karşı her zaman hakikatten yana tavır almış, iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın yanın yer almış bir gazetedir. Millî Gazete, bu özelliğinin yanı sıra müspet medyanın öncülerinden olmuş bir yayın organıdır. 49 yıllık geçmişinde nice isme okul olmuş, nice isimleri bünyesinde yetiştirmiş, bütün bunları yaparken de ne çizgisinden, ne ilkelerinden ne de gazetecilikten asla taviz vermeden yoluna devam etmiştir. Bütün bu özellikleriyle Millî Gazete, bizler için vazgeçilmezdir. Bu minvalde “Hak geldi, batıl zail oldu” sloganıyla Hakk'ın ve haklının yanında olma düsturuyla çıktığı yolda, şartlar ne olursa olsun ilkelerinden taviz vermeyen, hakikatlerin milletimize duyurulmasında önemli rol oynayan Milli Gazete'nin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım."