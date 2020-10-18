Hüseyin Baş Kimdir? 

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yeni Genel Başkanı seçilen Hüseyin Baş, vefat eden babası Haydar Baş'ın yardımcısı olarak öne çıktı. Trabzon'da 1991 yılında doğan Hüseyin Baş, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldu.

BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Baş, Haydar Baş ile birlikte çok sayıda etkinliğe katıldı. Bazı etkinliklerde de Genel Başkan Haydar Baş'ın konuşmalarını dinleyicilere okudu. 1991 doğumlu Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 1100 delegenin tamamının oyunu alarak genel başkan seçildi.

Vefat eden Haydar Baş'ın Hayri Baş, Mehmet Emin Baş, Melek Baş, Ahmet Hamza Baş, Osman Baş ve Hasan Baş isimlerinde altı çocuğu daha bulunuyor.

