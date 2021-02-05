Hüner Coşkuner kimdir?
Hüner Coşkuner, Türk Sanat Müziğinin isimlerdendi. 1 Nisan 1963'te İstanbul'da doğan Hüner Coşkuner kanserden vefat etti. Peki Hüner Coşkuner kimdir? Hüner Coşkuner nereli?
GÜNDEM 05.02.2021, 09:30
Türk sanat müziği sanatçısı, şarkı sözü yazarı Hüner Coşkuner, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitmeye başladı.
Başarılı sanatçı, Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler aldı.
İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı. Sanatçı ayrıca, kariyeri boyunca Türk müziğine "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri kazandırdı.
Sanatçının 2000'de piyasaya sürdüğü "Klasikler 2" albümü oldukça ses getirdi. Coşkuner, 2013'te geçmişten bugüne değerli bestekar ve söz yazarlarının eserlerinden oluşan "Yeşilçam Klasikleri" albümünü çıkardı. Bu albümde, "Artık Sevmeyeceğim", "Damarımda Kanımsın", "Zalimin Zulmü", "İntizar", "Bir Garip Yolcu" ve "Senden Vazgeçemem" gibi döneminin birbirinden güçlü şarkıları yer aldı.
Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.
Sanatçının yayımlanmış albümleri
"Doğuş", "Sakın Dönme Geriye", "Beni Sevmeni İstiyorum", "Gidemezsin", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidiyor", "Olamaz", "Bir Evcilik Oyunu", "Bir Hüner Coşkuner Klasiği", "Beni Tek Sen Anlarsın", "Ben Ölürüm", "İşte Düet Sevemem", "Klasikler 2", "Vurgunum Sana", "Geleceksen Gelme Yar", "Nerede", "Klasikler 3", "Güle Güle Git", "Yeşilçam Klasikleri", "Seni Acele Görmem Lazım."
Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitmeye başladı.
Başarılı sanatçı, Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler aldı.
İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı. Sanatçı ayrıca, kariyeri boyunca Türk müziğine "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri kazandırdı.
Sanatçının 2000'de piyasaya sürdüğü "Klasikler 2" albümü oldukça ses getirdi. Coşkuner, 2013'te geçmişten bugüne değerli bestekar ve söz yazarlarının eserlerinden oluşan "Yeşilçam Klasikleri" albümünü çıkardı. Bu albümde, "Artık Sevmeyeceğim", "Damarımda Kanımsın", "Zalimin Zulmü", "İntizar", "Bir Garip Yolcu" ve "Senden Vazgeçemem" gibi döneminin birbirinden güçlü şarkıları yer aldı.
Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.
Sanatçının yayımlanmış albümleri
"Doğuş", "Sakın Dönme Geriye", "Beni Sevmeni İstiyorum", "Gidemezsin", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidiyor", "Olamaz", "Bir Evcilik Oyunu", "Bir Hüner Coşkuner Klasiği", "Beni Tek Sen Anlarsın", "Ben Ölürüm", "İşte Düet Sevemem", "Klasikler 2", "Vurgunum Sana", "Geleceksen Gelme Yar", "Nerede", "Klasikler 3", "Güle Güle Git", "Yeşilçam Klasikleri", "Seni Acele Görmem Lazım."
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