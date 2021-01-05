Hulusi Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirtti. Sorunların çözümüne yönelik Yunanistan ile yapılan görüşmelerin yeniden başlamasından yana olduklarını ifade eden Akar, "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğini, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

