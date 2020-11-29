Hulusi Akar'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Hesabını soracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk canlı yayınında 'Ordu Katar'a satıldı' ifadelerine sert tepki gösterdi. Hulusi Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Mehmetçiğe hakaret eden dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek şunları söyledi:

"Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Habertürk TV ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. '' Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı'' ifadesini kullanmıştı. Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

