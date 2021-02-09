Hulusi Akar: S-400'lere Girit modeli uygulayalım
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimine ilişkin, "Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." dedi.
GÜNDEM 09.02.2021, 10:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelede gelinen son nokta ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin bilgi verdi.
Akar, açıklamasında şunları kaydetti:
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemleri konusunu da değerlendiren Akar, Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek verdi.
Akar, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulayarak, “Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." dedi.
15 Temmuz sonrasında bugüne dek toplam 21 bin 147 personel ihraç edilmiştir. Bunun 150’si general-amiral düzeyindedir. 9 bin 373’ü subay, 9 bin 923’ü astsubay, bin 255’i uzman erbaş-er, 446’sı da memur-işçidir. Bu toplam içinde 5 bin 850’si hakkındaki işlem doğrudan bakan tasarrufuyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca daha önce emekli olmuş bin 639 askerin rütbesi alınmıştır. Bu arada, haklarındaki idari işlemler devam eden 3 bin 275 kişi geçici olarak uzaklaştırılmıştır.
Akar, açıklamasında şunları kaydetti:
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemleri konusunu da değerlendiren Akar, Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek verdi.
Akar, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulayarak, “Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." dedi.
15 Temmuz sonrasında bugüne dek toplam 21 bin 147 personel ihraç edilmiştir. Bunun 150’si general-amiral düzeyindedir. 9 bin 373’ü subay, 9 bin 923’ü astsubay, bin 255’i uzman erbaş-er, 446’sı da memur-işçidir. Bu toplam içinde 5 bin 850’si hakkındaki işlem doğrudan bakan tasarrufuyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca daha önce emekli olmuş bin 639 askerin rütbesi alınmıştır. Bu arada, haklarındaki idari işlemler devam eden 3 bin 275 kişi geçici olarak uzaklaştırılmıştır.
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