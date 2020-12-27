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Hulusi Akar Darbeci Hafter'i uyardı! Herkes aklını başına toplasın

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler ile Libya'ya giden Bakan Hulusi Akar, Darbeci General Hafter'i Türk askerine saldırı yapılmaması konusunda uyardı. Akar, "Aklınızı başınıza toplayın" dedi.

GÜNDEM 27.12.2020, 13:13
Hulusi Akar Darbeci Hafter'i uyardı! Herkes aklını başına toplasın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görev yapan Türk askerleri ile bir araya geldi. Libya'da Hafter’in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın" dedi.
Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde, Türkiye’nin Libya ile iş birliği yaptığını anımsattı. Milli Mutabakat Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, "Libya’daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir, problem buradan kaynaklanıyor" diye konuştu.
Hafter’in yaptığı katliamların Tarhuna’da bulunan 21 toplu mezarla bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Akar, "Bunlara karşı dünya maalesef sessiz kalmayı sürdürüyor fakat bu insanlık suçunun peşini Milli Mutabakat Hükümeti'nin bırakmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesindeki soruşturmanın devam etmesi ve gereğinin yapılması konusunda inanıyoruz ki gerekli tahkikat yapılacak ve bunların hesabı da verilecek" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya’da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığını söyledi. Akar, siyasi sürecin başlamasının ardından bazı ülkelerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Zamanında ortada olmayanlar, kendilerince bir rol, parsa kapmaya, kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Bunun gözden kaçmaması lazım. Biz Türkiye olarak her zaman 'Libya Libyalılarındır' diyor, bu anlayışla hareket ediyoruz" dedi.
İrini Operasyonu’na yönelik eleştirilerini de dile getiren Akar, "Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, iş birliğine gidilmeden ve BM’nin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekat başlattılar. Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekat. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil" diye konuştu.
Hafter’in Libya’da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu: "Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır."
Tarafların bu yöndeki gayretlerinin önemine işaret eden Akar, "Bunlar anlaşılmazsa tarihi şan ve şerefle dolu kahraman, fedakar, TSK’nin gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz" dedi.
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