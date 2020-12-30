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Hulusi Akar 2020 yılının terörle mücadele bilançosunu açıkladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2020 yılı boyunca içeride ve dışarıda gerçekleştirilen terörle mücadele bilançosunu açıkladı.

GÜNDEM 30.12.2020, 11:12
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Hulusi Akar 2020 yılının terörle mücadele bilançosunu açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde 200’den fazla operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda toplam 3 bin 646 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduğunu, iki gece aynı yerde yatamadığını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz." dedi.Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcılarının da katılımıyla dün video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı. Toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.Terör örgütünün 83 milyon vatandaş ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu ifade eden Akar, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." diye konuştu.Şehitleri ve gazileri minnetle yad eden Akar, şunları söyledi:"Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200’den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."Söz konusu operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini belirten Akar, "Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor." diye konuştu.Bakan Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, "Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik de önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Akar, "Yıl boyunca 82 bin 229 kişi yasa dışı hudut geçişinde bulunmaya çalışırken yakalandı." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden arındırmasının ardından bölgeye huzur, güven ve asayişin geldiğini belirten Akar, 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü olarak güvenli ve saygın şekilde topraklarına döndüğünü ifade etti. Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın kontrol ettiği alanlarda normalleşme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Çevreye, masum insanlara, mazlumlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Bu konuda örnek davranışlar sergiliyor arkadaşlarımız. Yaptığımız çalışmalarla oradaki rahatlama bütün uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından da takdirle takip ediliyor. Fakat bunların şu veya bu sebeple dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum" dedi.Bölgede kurulmak istenen terör koridorunun TSK tarafından yok edildiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:"Eğer bu operasyonlar olmasaydı, TSK buraya müdahale etmeseydi, bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı inanın şu anda çok daha zor değişik bir takım oluşum ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, vatandaşlarına tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Bu konularda yaptıklarımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek hedefimiz de teröristler."
FETÖ ile mücadeleBakan Akar, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini ifade eden Akar, "TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
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