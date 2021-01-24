Hulk'tan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran adım!



Beşiktaş Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Hulk sürpriz bir hamle yaptı.

Josef de Souza'nın Instagram paylaşımını, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk da beğendi.



Bu beğeni kısa sürede büyük beğeni topladı.

