Hükümet yanlısı medya Berat Albayrak'ın istifasını görmedi

Yandaş medya, Berat Albayrak’ın istifasını yazamadı...

Kötü gidişata ve tüm eleştirilere rağmen ekonominin ‘iyi gittiğini’ savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sürpriz bir şekilde istifa kararı almasının yankıları devam ediyor.

İstifa haberini, resmi instagram hesabından istifa ettiğini duyuran Berat Albayrak istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söyleyen Albayrak’ın istifasının Murat Uysal’ın görevden alındığı Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın getirilmesinin ardından yaşanması dikkat çekti.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği yönündeki açıklaması hükümet yanlısı medyada ‘haber’ olarak yer almadı.

İstifa haberini Milli Gazete, Karar, Türkiye, Sözcü, Cumhuriyet, YeniÇağ haberi 1. sayfadan görürken CNN Türk, NTV, Star, Akit, Yenişafak, Sabah, AA, Haber 7, Akşam gazetesi NTV gibi yandaş medya olarak adlandırılan yayın organları istifaya ilişkin tek satır haber giremedi.

İstifa paylaşımının ardından Albayrak’ın Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. Önce hesabın siber saldırıya uğradığı zannedilse de Berat Albayrak, 19.15 sıralarında istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberi ilerleyen saatlerde Maliye Bakanlığı kaynaklarınca da doğrulandı.



Yeni Şafak’ın İngilizce sitesinden yapılan istifa paylaşımının ise bir süre sonra geri çekildiği görüldü.



Berat Albayrak’ın istifası akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “sokağa çıkma yasağı izdihamı” sonrası yaptığı açıklamaları akla getirdi. Soylu'nun "sokağa çıkma yasağı izdihamı" nedeniyle açıkladığı istifa kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dönmüştü.



Öte yandan Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin hükümet cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş başta olmak üzere bir çok vekil Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini umduklarını ifade ederken AK Partili isimlerin Erdoğan’a yaptığı çağrılar, istifanın gerçekliğini doğruladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından soru işaretleri de devam ederken Ankara kulislerinde ilginç bir iddia gündeme geldi.

MHP içinden gelen bir takım bilgilere göre istifanın arkasında Bülent Arınç ve Süleyman Soylu var.

Arınç ve Soylu'nun Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevine devam etmesi halinde 40'a yakın milletvekilinin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne geçeceklerini iletti. Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Erdoğan bilgiyi doğrular doğruladığı ve Berat Albayrak ile bir görüşme yaparak istifa etmesini istediği iddia edildi.















