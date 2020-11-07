Hükümet parayı görünce depremi unuttu! Peki kaç milyar lira toplandı?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye bir yandan depremlerin getirdiği yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da binlerce çürük binanın imar affıyla affedilmesini konuşuyor.
GÜNDEM 07.11.2020, 09:40
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Türkiye'de hemen hemen her yıl büyük bir deprem gerçekleşiyor. Deprem kuşağında yer almamıza rağmen hükümetler buna yönelik hiçbir adım atmamakta kararlı gözüküyor. En son 30 Ekim'de yaşanan 6.9 şiddetindeki İzmir depremin ardından tekrar gözler kentsel dönüşüm ve imar sorunlarına çevrildi.
Türkiye'de binlerce sağlam olmayan çürük bina bulunurken hükümet 2018 yılında çıkardığı imar affıyla adeta büyük bir depremde olabilecek büyük bir yıkımında önünü açtı. Binalar 3 kat yapılacak şekilde projelendirilmiş ancak kaçak yollarla üzerine 4'üncü 5'inci katları çıkılmış, Ak Parti hükümetinin getirdiği imar affıyla da yıkılmaktan kurtulmuş olundu.. 2018 affıyla kaçak yapı sahiplerinden 24.7 milyar lira para toplandı. Ayrıca her fırsatta çıkarılan 2B aflarının sonuncusu olan 2018 affından da 2 milyar lira gelir elde edildi.
Türkiye'de binlerce sağlam olmayan çürük bina bulunurken hükümet 2018 yılında çıkardığı imar affıyla adeta büyük bir depremde olabilecek büyük bir yıkımında önünü açtı. Binalar 3 kat yapılacak şekilde projelendirilmiş ancak kaçak yollarla üzerine 4'üncü 5'inci katları çıkılmış, Ak Parti hükümetinin getirdiği imar affıyla da yıkılmaktan kurtulmuş olundu.. 2018 affıyla kaçak yapı sahiplerinden 24.7 milyar lira para toplandı. Ayrıca her fırsatta çıkarılan 2B aflarının sonuncusu olan 2018 affından da 2 milyar lira gelir elde edildi.
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