Hükümet neden ÖTV sorununa çare bulmuyor?

Araç satışlarında vatandaştan alınan vergiler devletin en büyük gelir kaynakları arasındayken bu oran yeni gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesiyle çok daha arttı.

Tüketici her fırsatta eleştirdiği bu yüksek ÖTV ücretlerine hükümetin neden bir türlü çare aramadığı merak ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen Ekim ayı vergi durumlarını gösteren rapor işte bu soruya cevap verir niteliğinde

En son Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen verilere göre Ekim ayı ÖTV gelirleri, geçen yıl aynı döneme oranla %287.5’lik bir artış gösterirken elde edilen gelir 6.6 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının başında ÖTV’den elde edilecek gelirin 19 milyar TL olması hesaplanırken ekim ayı sonunda toplam gelirin 31.8 milyar TL olduğu açıklandı.

