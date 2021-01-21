Hükümet Kadın” bu akşam TRT1'de! TRT1 21 Ocak Perşembe yayın akışı...

Türk sinemasının sevilen filmleri TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın baş rolünde yer aldığı Hükümet Kadın bu akşam TRT1 ekranlarında olacak.

TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?

TRT1'de yayın akışında izleyicileri bugün neler bekliyor?

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur!

Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Seksenler (Altyazılı)

06:30 Acemi Anneler

07:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Hükümet Kadın"

22:20 3'Te 3

00:20 Türk Sineması "Hükümet Kadın"

02:10Türkan Hanım'ın Konağı

03:35Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:35.

Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman’ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan’ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan’ın kaderini Saliha’ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan’ı kaybedecektir.

