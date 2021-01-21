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Hükümet Kadın” bu akşam TRT1'de! TRT1 21 Ocak Perşembe yayın akışı...
TRT1 'yerli film kuşağı’ ile vizyonda olduğu dönemde en çok izlenen filmleri ekrana getirmeye devam ediyor. "Hükümet Kadın” bu akşam saat 20.00’de TV1’de!
GÜNDEM 21.01.2021, 09:11
Türk sinemasının sevilen filmleri TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın baş rolünde yer aldığı Hükümet Kadın bu akşam TRT1 ekranlarında olacak.
TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışında izleyicileri bugün neler bekliyor?
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur!
Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Seksenler (Altyazılı)
06:30 Acemi Anneler
07:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Hükümet Kadın"
22:20 3'Te 3
00:20 Türk Sineması "Hükümet Kadın"
02:10Türkan Hanım'ın Konağı
03:35Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:35.
Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman’ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan’ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan’ın kaderini Saliha’ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan’ı kaybedecektir.
Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın baş rolünde yer aldığı Hükümet Kadın bu akşam TRT1 ekranlarında olacak.
TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışında izleyicileri bugün neler bekliyor?
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur!
Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Seksenler (Altyazılı)
06:30 Acemi Anneler
07:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Hükümet Kadın"
22:20 3'Te 3
00:20 Türk Sineması "Hükümet Kadın"
02:10Türkan Hanım'ın Konağı
03:35Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:35.
Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman’ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan’ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan’ın kaderini Saliha’ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan’ı kaybedecektir.
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