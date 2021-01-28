Hükümet Kadın 2 bu akşam TRT1'de! TRT1 28 Ocak Perşembe yayın akışı..

Türk sinemasının sevilen filmleri TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın baş rolünde yer aldığı Hükümet Kadın 2 bu akşam TRT1 ekranlarında olacak.

TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?

TRT1'de yayın akışında izleyicileri bugün neler bekliyor?



05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Hükümet Kadın 2"

22:25 3'Te 3

00:25 Türk Sineması "Hükümet Kadın 2"

02:35 3'Te 3

03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

