Hükümet devirip MİT'i hedef yaptılar. Pelikancıların yeni hedefi kim?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu AK Parti döneminde sürdürdüğü başbakanlık koltuğundan 5 Mayıs 2016 tarihinde istifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bağımsız politikalar uygulamaya çalışan, AK Parti medyasının ve sermayesinin paralelinde oluşumlara yöneldiği iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve ekibi 1 Mayıs 2016 günü yayınlanan bir bildiri sonrası istifa etmek zorunda bırakılmıştı.

Bildiriyi yayınlayanın kim olduğu bilinmese de PELİKAN DOSYASI bildirisi Erdoğan-Davutoğlu arasında derinden derine yaşanan iktidar mücadelesinin bir neticesi olduğu iddia ediliyordu.



Siyaset dünyasının içerisinde yuvalanmış ve bir takım odaklar tarafından beslendiği iddia edilen Pelikancılar ve medyadaki rolü TV5 ekranlarında tartışmaya açıldı.

Moderatörlüğü Hasan Basri Aktay ve Mustafa Deniz'in yaptığı 4. Güç programına ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu konuk oldu.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı Metastaz 2: Cendere kitabı üzerine konuşulan programda ikili Pelikancılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

4. Güç programında kitabın önemli bir bölümü olan Pelikancı yapılanmayı, Pelikancıların kim olduğunu, Ahmet Davutoğlu'nu iktidardan nasıl uzaklaştırdıkları, Berat Albayrak ile olan bağları, SETA yolu ile hükümet politikasına nasıl etki ettikleri, hangi bakanlıkları nasıl hedef aldıkları, MİT'e yapmak istedikleri operasyonların yanı sıra medyadaki planları masaya yatırıldı.

