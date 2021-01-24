Hükümet binasının önünde kendini ateşe verdi
Belarus'ta 35 yaşındaki bir kişi başkent Minsk'teki hükümet merkezinin önünde kendini ateşe verdi.
GÜNDEM 24.01.2021, 21:47
Belarus'ta 35 yaşındaki bir kişi başkent Minsk'teki hükümet merkezinin önünde kendini ateşe verdi. Yerel medya, kimliği belirsiz kişinin kendini ateşe vermesinin ardından, çevredekiler tarafından müdahalede bulunduğunu aktardı. Misnk Polis Departmanı yetkilileri olaya ilişkin kendini ateşe veren kişinin akli dengesinin bozuk olabileceğini ifade ederken, ismi açıklanmayan kişinin sırt ve yüz kısmında ciddi oranda yanıklar meydana geldiğini ifade etti.
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