Hukuksuz atamaya suç duyurusu!

Tarım Kredi ortağı olan Polatlılı çiftçi Nihat Babaözü, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde yaşanan hukuksuz atamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen Fahrettin Poyraz’ın atamasını yapan ve bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım Bakanı’ndan sakladıkları gerekçesiyle dönemin Merkez Birliği Yönetimi Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ve 8 yönetim kurulu üyesi hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nde Millî Gazete’nin bir yıl önce ortaya çıkardığı hukuk skandalı, bir çiftçi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. Polatlılı çiftçi Nihat Babaözü, suç duyurusunda; 5 Aralık 2017’de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne atanan Fahrettin Poyraz’ın o dönem yürürlükte olan İnsan Kaynakları Yönetmeliğine aykırı bir şekilde atandığını ve bu hukuksuz atamanın üstünü örtmek için de 5 Mart 2019’da sadece Fahrettin Poyraz’a özel bir yönetmelik değişikliği yapıldığını belirterek, 2017 yılında bu atamayı yapan Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ve diğer 8 yönetim kurulu üyesinin görevi kötüye kullandıkları ve işledikleri suçlardan dolayı haklarında kamu davası açılmasını talep etti.



Nihat Babaözü’nün suç duyurusunda bulunduğu şok ifadeler dikkat çekti. Babaözü, 05.12.2017 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Fahrettin Poyraz’ın, atandığı tarihte emekli olması ve fiilen Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı alması sebebiyle, Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın atandığı tarihte yürürlükte bulunan 30-31.03.2015 tarih ve 145 sayılı Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Merkez Birliğinin 2015 yılında yapılan olağan genel kurulunun onayını alan ve Tarım ve Orman Bakanlığının genel kurulu tasdiki sonucunda hukuki nitelik kazanarak yürürlüğe giren, 2015 tarihli Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre atamasının hukuksuz olduğu ve suç niteliği taşıdığına dikkat çekerek, hukuksuz atamayı yapan dönemin Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ile Fahrettin Poyraz’ın daha sonra dünür olduklarına işaret etti.



Fahrettin Poyraz’ın atamasının İnsan Kaynakları Yönetmeliğine aykırı olmasına rağmen bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan saklandığını belirten Babaözü, “Fahrettin Poyraz’ın ataması yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen bu durum dönemin Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü tarafından hem dönemin Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan hem de Sayın Cumhurbaşkanından saklanmıştır” dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyon 100 bin çiftçi ortağı için hayati önem taşıyan konuda kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapmaması ve Milli Gazete’nin söz konusu manşet haberi somut belgelere dayalı olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatiflerinin başvurusu üzerine mahkemeler tarafından hukuksuz bir şekilde erişim engeli getirilerek yayından kaldırılması ve yine hukuksuz bir şekilde tekzip kararı verilmesi burada yaşanan telaşı gözler önüne sermişti.



“Fahrettin Poyraz’ın ataması yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen bu atamayı yapan dönemin Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ile daha sonra Fahrettin Poyraz dünür olmuşlardır” diyen Babaözü, “Selahattin Külcü bu hukuka aykırı atama işleminden sonra ortaokul mezunu olmasına rağmen Fahrettin Poyraz tarafından GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu’na atanmıştır” ifadelerini kullandı.



Milli Gazete, 26 Şubat 2020’de “1 Milyon 100 Bin Çiftçiye Hukuksuz Atama” manşet haberi ile Tarım Kredi’de yaşanan hukuksuz atamayı gündeme taşımıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen atanan denetçi Hasan Hüseyin Aydemir, hukuksuz atamayla ilgili incelemelerin yapılarak kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağını açıklamasına rağmen, Bakanlıktan konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmayarak hukuksuz atamanın üstü örtülmüştü. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada ise gerçekler saptırılarak, 2019 yılında Fahrettin Poyraz’a yönelik yapılan yönetmelik değişikliği sanki Genel Müdür Yardımcılarına da yapılmış gibi gösterilerek, İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ndeki emeklilikle ilgili hüküm sulandırılmaya çalışılmıştı.

