Hukuk reformunda hakim ve savcılar için sosyal medya maddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen hukuk reformuna ilişkin taslak metinde hakim ve savcılar için önemli bir madde yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu taslak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019’da kabul edilen Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde de yer alan hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasıyla ilgili adım atılacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, hâkim ve savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. Hâkim ve savcıların sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirirken, HSK’nın bildirgesinde, hâkim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürmemesi için sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu.

