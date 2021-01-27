Hukuk mezunu memurlar için staj düzenlemesi geliyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, "Hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

