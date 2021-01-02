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HÜDA PAR’dan Devlet Bahçeli’ye parti kapatma tepkisi

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, katıldığı canlı yayında programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrısına tepki gösterdi.

GÜNDEM 02.01.2021, 12:48
HÜDA PAR’dan Devlet Bahçeli’ye parti kapatma tepkisi
Kanal 42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti kapatma çağrısına tepki gösteren Demir, Kürt sorunu ve kayyım atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir,  “Sayın Bahçeli’nin HDP kapatılsın açıklamasını doğru bulmuyoruz. Parti kapatmak, çok yanlış bir şeydir. Türkiye’de artık parti kapatma devrinin kapatılması gerektiğini düşünen bir partiyiz. Kürt meselesinin çözümü noktasında da HDP’nin kapatılması bize göre meseleyi derinleştirmekten başka bir işe yaramayacak.” dedi.

Kürt meselesi hakkında konuşan HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, “Irkçılık üzerinden, milliyetçilik üzerinden kim siyaset yaparsa, kim o noktalarda söylem geliştirmeye çalışırsa bize göre bu, Kürt meselesinin daha fazla derinleşmesine sebep olacak” ifadelerini kullandı.
Bu tutumun da Kürt meselesinin çözümüne bir katkısı sunmayacağına vurgu yapan Demir, “Sayın Bahçeli’nin HDP kapatılsın açıklamasını doğru bulmuyoruz. Parti kapatmak, çok yanlış bir şeydir. Türkiye’de artık parti kapatma devrinin kapatılması gerektiğini düşünen bir partiyiz. Kürt meselesinin çözümü noktasında da HDP’nin kapatılması bize göre meseleyi derinleştirmekten başka bir işe yaramayacak. İlk günden beri parti kapatmanın doğru bir şey olmadığını söyler dururuz. Partinin kapatılması hem HDP’ye hem PKK’ya daha fazla prim yaptıracak hem de siyasete olan güveni azaltacak. Kürt toplumu, tercihini HDP’den yana kullanmıyor. Kürt toplumunun önemli bir kısmının HDP’den yana tercihte bulunmasına birileri zemin oluşturuyor. Kürt toplumunun HDP’ye yönelmesinin en önemli sebebi, HDP’nin doğru siyaseti veya çözüm adresi olduklarından değildir. Devletin yanlış adımlarından dolayıdır. Devlet, insanları oraya itiyor, zorluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kayyım atama meselesin partisinin görüşlerinin net olduğunu söyleyen Demir, şunları söyledi:

“Kayyumun bir yönetim anlayışı haline gelmesinden yana değiliz. Türkiye’de son dönemlerde kayyum atama bir gelenek haline geldi, bir yönetim anlayışına dönüştü. Bu, yanlış bir şey. Mevzuata göre hukuki olsa dahi yanlıştır. KHK’larla resen belediye başkanlığına atama yapabilme yetkisi verildi. Darbe sürecinden sonra KHK ile getirilen bir uygulamadır. Belediyelerde biri bir suç işlerse belediye başkanı veya meclisten birileri uygulanacak prosedür bellidir. Mahkemeler ve Savcılar harekete geçer. Bugün uygulanan sistem resen bir el çektirme ve yerine birini atamadır. KHK ile teröre bulaşmış ya da yasal olmayan işlere bulaşmış bir belediye başkanını alabilirsiniz. Ancak yasaya göre uygun olan şey o belediyenin meclisinin kendi arasında oturup, seçim yaparak yeni bir belediye başkanı çıkarmasıdır. Buna da müsaade edilmiyor, bakanlıktan resen atama yapılıyor. 1,2,3 istisna ile sınırlı kalsaydı, diyecektik sorun değil, bir suç işlemişler ve hizmetten ziyade çok farklı şeylerle uğraşmışlar. Kayyum atanan belediye sayısı 70’e, 80’e çıkınca bu durum ister istemez bir yönetim tarzına dönüşmüş oldu. Bu adil ve hukuki değil.”
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