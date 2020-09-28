HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam: 6-8 Ekim'de vahşet yaşandı

Altı yıl sonra "Kobani" operasyonu yapılarak 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin yankıları devam ediyor. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam oldu. Sağlam sosyal medya hesabında 6-8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşımda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, aynı hadiselerin tekrar meydana gelmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Yaşananları "saldırı olarak" niteleyen Sağlam, direkt ve dolaylı etkisi olan tüm saldırganlarla sokakların teslim alınmasını sebep olanların hesap vermesi gerektiğin söyledi.



"6-8 Ekim’de tarihte benzerine az rastlanan bir vahşet yaşandı” yaşandı diyen Sağlam, şunları kaydetti:

"Halkı kamplara bölüp, birbirine karşı kışkırtan, söz ve eylemlerde bulunanlar, bu halkın dostu değiller. 6 yıl önce yaşanan elim hadiselerin bir daha yaşanmaması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. O vahşetin yaşanmasında doğrudan veya dolaylı katkısı olanlar, kitleleri kışkırtıp sokağa salanlar ile sokakları onlara terk edenler, yaptıklarının hesabını vermeliler.

Vahşetin hesabı hukuk içinde sorulmalı, kurunun yanında yaşın yanmaması için de azami dikkat sarf edilmelidir."

