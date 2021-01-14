Huawei'den Uygur Türkleri için geliştirilen aşağılık teknoloji

Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, yayalar arasında Uygur Türkü tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğrularken Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı.

Huawei yetkilileri daha önce hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını söylemişti. Şirket şimdi ise patenti değiştirme planları yapıyor.

