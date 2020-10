Huawei, yeni amiral gemisini tanıttı! İşte Mate 40 serisinin fiyatı

Şirket açıklamasına göre, Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+, dünyanın ilk ve tek 5 nanometre entegre 5G çip setini, Ultra Vision Cine Kamera sistemi ve ikonik Uzay Halkası tasarımının yanı sıra daha akıllı, daha özenli bir dijital deneyimi bünyesinde barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi Richard Yu (CEO), "Huawei Mate Serisi, her yıl en heyecan verici teknolojiyi tek bir çarpıcı pakette bir araya getiriyor. Mate Serisi DNA'sını tanımlayan şey budur ve hepsi de inovasyona olan bağlılığımızla mümkün olmuştur. Bu benzeri görülmemiş zamanlarda, tüketicilerin yaşamları üzerinde olumlu ve anlamlı bir etki sağlayan yenilikçi teknolojiyle daha iyi bir gelecek yaratmaya kararlıyız. Gelecekte, kusursuz yapay zeka yaşam deneyimini dünyanın her yerinden tüketicilere sunmak için iş ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Huawei Mate 40 Pro ve HUAWEI Mate 40 Pro+'ın 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı, kompakt bir pakette akıcı bir ekran oluştururken, sahip olduğu ipeksi eğri kullanıcıya ergonomi sağlıyor. Ürünler ayrıca, IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Huawei Mate 40 Pro ve HUAWEI Mate 40 Pro+ akıllı telefonları, 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve son derece hassas bir hareket sensörü ile teknolojiyle dolu daha küçük bir ön kamera ile birlikte geliyor.

Huawei Mate 40 Serisi, ikonik dairesel ve simetrik tasarımının bir evrimi olan Uzay Halkası Tasarımı'nı benimsiyor. Huawei Mate 40 ve Huawei Mate 40 Pro, siyah ve beyaz renklerinin yanı sıra renk değiştirme efektine sahip bir mistik gümüş renkte de sunuluyor. Ayrıca, ayçiçeği sarısı ve zeytin yeşili olmak üzere iki vegan deri çeşidi de bulunuyor. Huawei Mate 40 Pro+, seramik beyazı ve seramik siyahı renklerde sunulan bir nano teknoloji seramik arka panele sahip bulunuyor.



5G için tam donanımlı ve yoğun hesaplamalar ile çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen Kirin 9000, mevcut en gelişmiş 5nm 5G çipseti olarak öne çıkıyor. Bugüne kadarki en yoğun ve en tam özellikli 5G SoC olan Kirin 9000, 15,3 milyardan fazla transistöre sahip. Üst düzey güç verimliliği için 3 farklı seviyede tasarlanan güçlü işlemci, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor.

Huawei Mate 40 Serisi, Huawei SuperCharge'ın en hızlı versiyonunu destekleyen, 5G'nin taleplerine ayak uydurmak için gerekli olan pil teknolojisiyle de donatıldı.



Huawei Mate 40 Serisi'ndeki kamera sistemi, mümkün olan en iyi kamera çözümünü sağlamak için Leica ile birlikte tasarlandı ve ultra geniş açılı lens, güçlü yüksek çözünürlüklü ana kamera, etkileyici telefoto kamera ve daha fazlasını sunuyor. Dual Cine Kamera ve Dual Ultra Geniş Kamera ile kullanıcılar, hem ön hem de arkaya bakan kameradan geniş açılı videolar ve görüntüler yakalayabiliyor.

Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+ üzerindeki Ultra Vision Selfie Kamerası, 4K çekim desteği ile yakın ve kişiselden ultra geniş görüntüye kadar mevcut üç görüş alanından birinde çekim yapma seçeneğiyle vlog çekimleri ve selfieleri ile öne çıkıyor. Vlog çekimleri, ağır çekim özçekimi, kullanıcıların hızlı tempolu hareketlerini kaydederken, efektler eklemelerine izin vererek ön kameraya daha da fazla çok yönlülük katıyor.



Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+, cihazların tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control dahil olmak üzere yeni kullanıcı odaklı özelliklerle tüketicilerin akıllı telefonları hayatlarına entegre etme yöntemlerinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Cihazı uyandırmak için eli cihazın üzerine getirmek veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonda gezmek yeterli. Ayrıca, Air Tap adı verilen bir hareketle de çağrı cevaplamak mümkün oluyor.

EMUI 11 işletim sistemi, Huawei cihaz kullanıcılarını korumak için her zaman kapsamlı güvenlik çözümlerine sahip oldu. Trusted Execution Environment işletim sistemi, ticarileştirilmiş güvenlik mikro çekirdeği için en yüksek sertifika seviyesi olan CC EAL5+ sertifikasına sahip.

EMUI 11 ayrıca, yeni gizlilik özellikleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılar, görüntüleri aktarırken konum, zaman ve cihaz ayrıntıları gibi hassas kişisel verileri gönderilmeden önce dosyadan kolayca temizleyebiliyor. Not Kilidi, içeriği bir PIN veya biyometri verisi ile güvence altına alarak kişisel notların her zaman kişisel kalmasını sağlıyor.



Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus'ın fiyatları şöyle;

Huawei Mate 40 Pro 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: 1,199 euro

Huawei Mate 40 Pro Plus 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: 1,399 euro