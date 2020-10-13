Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere

ABD'li teknoloji deviApple,"Hi, Speed" sloganıyla yeni ürünlerini tanıttı. Dünya çapınca yankı uyandıran iPhone 12 modellerinin tanıtımının ardından Huawei Türkiye iş geliştirme uzmanı Kaan Arlı, Apple'a ilginç bir paylaşım yaptı. Arlı, Huawei'nin yeni amiral gemilerini tanıtacağı günü işaret ederek, "Gerçekten 'yeni' şeyler görmek için 22 Ekim'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni tepe modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Mate 40 Serisi hakkında uzun zamandır söylentiler söz konusuydu ancak sonunda yetkili bir ağızdan açıklama geldi. Şirkette CEO'luk görevini yürüten Richard Yu, Huawei Mate 40 ailesinin tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre bahsi geçen telefonlar, 22 Ekim 2020 tarihinde karşımıza çıkacak. Ayrıca cihazlar yine 22 Ekim'de ön siparişte olacak ve 30 Ekim'de Çin pazarı için raflardaki yerini alacak.



Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 12'lerin diğerlerine nazaran can alıcı bir özelliğinin olacağını belirtti. iPhone 12'ler 5G teknolojisini destekleyecek ve işlemcisi diğer iPhone'lara göre yüzde 50 daha hızlı olacak. Cihazların ekranları seramik koruma kalkanı özelliği ile düşmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olacak.

