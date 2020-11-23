Reklam

Son Dakika

Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli Türkiye'de ön siparişe sunulurken 13.999 TL'lik fiyatı dikkatlerden kaçmadı.

GÜNDEM 23.11.2020, 18:17
1
Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı
Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan ve ABD tarafından sıkı bir ambargoya tabi tutulan Huawei şu aralar zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde ambargodan kaçabilmek için alt kuruluşlarından biri olan Honor'ı satma kararı alan Huawei'nin, Türkiye pazarından çıkabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Huawei Türkiye ekibi bu iddiaları hızlı bir şekilde yalanlamıştı. Nitekim Mate 40 Pro'nun ülkemizde ön siparişe sunulmasıyla, Huawei'nin Türkiye pazarına olan bağlılığı ve güveni bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Çinli teknoloji üreticisi bir süre önce lansmanını gerçekleştirdiği Mate 40 Pro'yu sonunda Türkiye'de de ön siparişe sundu. Hali hazırda DxOMark'ta da zirvede yer alan Mate 40 Pro kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki Huawei'nin yeni Amiral Gemisinin ülkemizdeki satış fiyatı kaç TL olacak?
Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Mate 40 Pro Türkiye fiyatı 13.999 TL olarak belirlenmiş ayrıca telefonu Huawei'nin online satış kanalından ön sipariş ile satın alan kullanıcılar, teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayıp yorum bırakarak, HUAWEI Band Pro’yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanacakları bildirildi. 
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7