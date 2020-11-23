Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan ve ABD tarafından sıkı bir ambargoya tabi tutulan Huawei şu aralar zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde ambargodan kaçabilmek için alt kuruluşlarından biri olan Honor'ı satma kararı alan Huawei'nin, Türkiye pazarından çıkabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Huawei Türkiye ekibi bu iddiaları hızlı bir şekilde yalanlamıştı. Nitekim Mate 40 Pro'nun ülkemizde ön siparişe sunulmasıyla, Huawei'nin Türkiye pazarına olan bağlılığı ve güveni bir kez daha ortaya çıkmış oldu.



Çinli teknoloji üreticisi bir süre önce lansmanını gerçekleştirdiği Mate 40 Pro'yu sonunda Türkiye'de de ön siparişe sundu. Hali hazırda DxOMark'ta da zirvede yer alan Mate 40 Pro kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki Huawei'nin yeni Amiral Gemisinin ülkemizdeki satış fiyatı kaç TL olacak?

Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Mate 40 Pro Türkiye fiyatı 13.999 TL olarak belirlenmiş ayrıca telefonu Huawei'nin online satış kanalından ön sipariş ile satın alan kullanıcılar, teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayıp yorum bırakarak, HUAWEI Band Pro’yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanacakları bildirildi.

