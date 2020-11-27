HSK'dan flaş karar! Ankara ve İstanbul Başsavcıları değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

İşte Yargıtay'a atanan o 11 isim

Yüksel Kocamanİrfan FidanCanel RüzgarFuzuli AydoğduMustafa BeyhanAhmet ÇiçekliKemal GüngörMustafa ErcanMustafa DoğanSavaş Şahinsoy

