HSK Yargıtay üyelerini belirledi
HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar yayımlandı.
GÜNDEM 28.11.2020, 01:54
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Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay'a şu üyeler seçildi:
" İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman,
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray,
Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri Fuzuli Aydoğdu,
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin,
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar,
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli,
İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör,
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan,
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa DoğanAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu."
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay'a şu üyeler seçildi:
" İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman,
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray,
Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri Fuzuli Aydoğdu,
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin,
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar,
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli,
İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör,
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan,
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa DoğanAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu."
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