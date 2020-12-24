Hollanda'dan negatif test kararı!

Hollanda, hava yoluyla "yüksek riskli" ülkelerden gelenlere negatif koronavirüs testi zorunluluğu getirdi.

Test kararını 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla "Yüksek riskli" ülkelerden gelecek yolculara "negatif koronavirüs test" sonucu ibraz etme yükümlülüğü getirecek olan Hollanda, ülkelerden gelen yolcuların belgeleri sınırlarda ve uçuşlardan önce kontrol edilecek.

Testin en geç 72 saat önce yaptırılmış olması gerekiyor. Negatif test sonucu karantina şartını ortadan kaldırmıyor. Test sonucu negatif olmasına rağmen ülkeye giriş yapan tüm yolcuların 10 günlük karantinaya girmeleri isteniyor.

Hollanda hükümeti, negatif test ile seyahat kuralını risk grubunda bulunan tüm ülkelerden gelecek yolcuları kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

Ayrıca negatif test ile seyahat kuralı İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştı.

