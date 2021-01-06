Hollanda'dan aşılama itirafı!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin koronavirüs aşılama stratejisi konusunda birtakım hatalar yapıldığını itiraf etti.

Ülkede Temsilciler Meclisi’nde, muhalefetin yanı sıra koalisyon partilerinin de eleştirdiği, hükümetin aşı politikasını tartışmak üzere başlatılan oturumda konuşan Rutte, "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.

Aşılamada konusunda yanlış strateji yapıldığına dair değerlendirmelerini sürdüren Rutte, "Kasım ayının sonunda başka bir aşının daha erken hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Pfizer aşısının daha erken hazır olduğu ortaya çıktığında, Hollanda buna hazırlıklı değildi" diye konuştu.

Aşılamaya planlanan tarihten daha önce başlanmasının daha iyi olacağını belirteren Rutte, "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ilk aşılama daha önce planlanan 8 Ocak tarihinden iki gün önce başlayacak.

