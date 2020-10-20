Hollanda Endonezya'ya tazminat ödeyecek

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Hollanda parlamentosuna gönderdikleri mektupta, martta Hollanda mahkemesince verilen tazminat kararına itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

Mektupta, 1946-1947'deki bağımsızlık savaşı sırasında Hollandalı askerlerce öldürülen Endonezyalıların çocuklarına 5 bin euro tazminat ödeneceği belirtildi.



Lahey Bölge Mahkemesi, martta verdiği kararında 1946-1947'de Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde Endonezyalı erkekleri kurşuna dizerek Hollandalı askerlerin hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, Hollanda hükümetinin, dul kalan 8 kadın ve 4 çocuğa 235 euro ile 10 bin euro arasında değişen miktarlarda tazminat ödemesine karar vermişti.

Dava, kurşuna dizilen 11 erkeğin eş ve çocukları adına açılmıştı.

Hollanda Kralı Williem Alexander, 350 yıllık sömürge dönemi boyunca ve bağımsızlık mücadelesi döneminde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Endonezya'dan özür dilemişti.

