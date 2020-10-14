Holding sahibinin şoförünü vuran avukat tutuklandı

Sözcü'nün haberine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Yenibahar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinde iş yeri ve ofisi bulunan Avukat İbrahim S., emlakçılık yapan bir arkadaşıyla, Levazım Mahallesi'nde bulunan bir villaya gitti.

İddiaya göre; iş insanı Engin M.'nin ortak olduğu ve satışıyla ilgili uzun süredir sorunlar bulunan villayı dolaşan Avukat İbrahim S., bir süre sonra dışarıya çıktı.

Bu sırada villa ortaklarından Engin M. ile tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşünce, silahını çeken İbrahim S. bir el ateş etti. İbrahim S.'nin tabancasından çıkan kurşun iş insanın Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammet O.'nun sol bacağına isabet etti. İbrahim S. olay yerinden kaçtı.



Yaralanan Kutlu Muhammet O., hastanede verdiği bilgide, holding sahibi patronuna ateş edildiği sırada araya girdiğini ve bacağından vurulduğunu söyledi. Kutlu Muhammet O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Olayı gerçekleştiren avukat İbrahim S. ise 4 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Olayda kullanılan ruhsatlı silahını da teslim eden İbrahim S.'nin ifadesi de ortaya çıktı.

İbrahim S.’nin ifadesinde, ikiz villadan çıktığı sırada karşılaştığı iş insanının kendisine sinkaflı sözler söylediğini, küfür ve tehditler savurduğunu öne sürdü.



Engin M.'nin kravatından tutarak kendisini çektiğini, Kutlu Muhammet O., ve üçüncü bir kişinin de kedisini darp ettiğini iddia eden avukat İbrahim S.'nin ifadesinde şunları söyledi;

*Engin tekrardan beni boğazımdan yakaladı. Muhammet sol çeneme yumruk attı. Bu esnada adıma taşıma ruhsatı bulunan tabancamı çıkartarak arkama baktım, arkanın çıkmaz sokak olduğunu görünce tekrardan bir adım geri atarak tabancanın ağzına mermiyi sürerek uzaklaşın dedim.

*Orada bulunan şahıslar üzerime gelmeye devam edince ve elimde gördükleri tabancanın küçük olduğunu görünce gerçek olduğuna inanmayıp hareketlerine devam ettiler ve Engin elini bel hizasına doğru götürdü.

Ben Engin’in silah çıkartacağını düşünerek yere doğru bir el ateş ettim. Bu sırada bir arbede yaşandı. Muhammet yere düştü.



Olaydan sonra, AVM içerisindeki ofisine gittiğini söyleyen İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İbrahim S., çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı.



İddiaya göre, olayın yaşandığı ikiz villanın yarısı gazeteci Selahattin Duman'a aitti. Uzun süredir ortağıyla satışı üzerinde sorun yaşayan Selahattin Duman, geçtiğimiz Temmuz Ayı'nda kaza geçirdi. İzmir'de kız kardeşinin yanında kalan ve tedavi gördüğü belirtilen ünlü isimin villasının satışıyla uğraşması için bir yakını uğraşmaya başladı.

Ancak Engin M. ile anlaşmaya varılamadı. Selahattin Duman, yaşanan olayla ilgili bir bilgisinin bulunmadığını Avukat İbrahim S.'yi tanımadığını söyledi.

