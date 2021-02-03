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Hokkabazlık yapıyorlar!

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı Ocak ayı Divan Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

GÜNDEM 03.02.2021, 04:33
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Hokkabazlık yapıyorlar!
Toplantıya konuşmacı olarak katılan Parti Sözcüsü Birol Aydın,  “İnsanlar sokağa bakıyorlar, cep telefonlarına bakıyorlar, arabalarına bakıyorlar, hastaneler, binalara, köprülere, yollara bakıyorlar. Herhalde “Biz zenginiz” diyorlar. Ama çarşıya, pazara bakıyor, alışverişine bakıyor, çocuğuna, geleceğine bakıyor, planlamasına, cebindeki paranın miktarına bakıyor, eğitimden ve sağlıktan istifade edecek alanlara bakıyor. Bir kafa karışıklığı yaşıyor. Bu, Türkiye’ye giydirilmiş bir deri gömlek ve bizim idarecilerimiz de öteden beri modern hokkabazlık yapıyorlar” dedi.
Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı Ocak ayı Divan Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Parti Sözcüsü Birol Aydın, İl Müfettişi Ali Mücevher, İl Başkanı Hüseyin Saydam, Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Hasan Hüseyin Uyar, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Hüseyin Saydam; ”Geldiğimiz nokta itibarı ile Türkiye’nin Millî Görüş politikalarına, Saadet Partisi’ne muhtaç hale gelmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan Saadet Partisi’nden başka çıkarabilecek de yoktur. Bunun için teşkilatlar olarak daha çok çalışmak, vatandaşımıza kendimizi ve politikalarımız anlatmak, hiç kimseyi göz ardı etmememiz gerekir” dedi.

Saydam konuşmasının devamında “Kendi tarihimizde bile şu elli yıllık süreç içerisinde baktığımız zaman da dönem dönem Türkiye’nin sıkışmışlığı, Türkiye’nin dar almışlığı içerisinde belli dönemlerde mecburen, gerek belediyeleri gerekse iktidarların bizlere teslim edildiği dönemler oldu. Bu süreçte biz o kısa sürelerde hakikaten Türkiye’ye yakışır, ülkemizi ayağa kaldıracak, ağır sanayi hamleleri olsun, memura, çiftçiye, emekliye, Bağ-Kur’luya ve sigortalıya verilen zamlar olsun, gerektiğinde küresel güçlere posta koymak suretiyle şahsiyetli bir dış politika yürütmek adına olsun, belediyecilikte açtığımız çığır olsun, bakıldığı zaman belli konularda bugünün rahatlığı bile bizim hizmetlerimize dayanıyor. Ancak bugün Türkiye’nin geldiği nokta bir sıkışmışlığın, bir içinden çıkılmaz bir hale gelmişliğin özetidir. Tabi bu manada şuan ki iktidarda bunun için bocalamakta ve yeni arayışlar içerisine girmiştir. Bunun içinde tabi ki tek sığınacakları tek yerde şu an da Saadet Partisi olarak görülmektedir. Bunu herkes görüyor. Sağ da görüyor. Sol da görüyor. Sizlerin gayreti, sizlerin duruşu, sizlerin dirayeti sayesinde bu dava tertemiz olarak buraya kadar geldi, getirildi. Saadet Partisi’nin şu andaki durduğu noktanın toplumun dikkatini çekeceği herkes tarafından bariz görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda konuşan Parti Sözcüsü Birol Aydın; “Biz, Saadet Partililer olarak son üç haftadır daha yoğun olmak üzere son üç yıldır çok konuşuluyoruz. Bu yoğunlukta konuşulmuş olmanın birçok nedeni şüphesiz var. Bir defa Saadet Partisi mensupları, Millî Görüşçüler olarak çok bilinçli bir topluluğuz. Erbakan hocamız, ‘Biz, Yahudi hapishanesinde isyan eden mahkumlarız.’ derdi. Yani bunu açarsak, cezaevinin şartlarının iyileşmiş olması, cezaevi yöneticilerinin, gardiyanlarının kendi içimizden çıkmış olması, cezaevinde eskideki gibi ayda bir değil de her gün görüş izninin olmuş olması, bir takım toplu ritüeller müsaade edilmiş olması, koğuşlarda televizyonun olması bizim cezaevinde olmadığımız manasına gelmez. Netice itibarıyla biz bugün yeryüzünde Türkiye’mizi, yine Erbakan Hoca’nın ifadesiyle, Yeniden Büyük Türkiye yapmak, Yeni Bir Dünya’nın temelleri atmak üzere kodlandık” diye konuştu.

“Bugün Saadet Parti’miz kurulalı en çok konuşulduğu dönemlerden birini yaşıyoruz.” diyen  “Neden Saadet Parti’miz çok yoğun konuşuluyor? Neden Saadet Partisi’nin bulunacağı kesim önem arz ediyor? Biz Saadet Partililer olarak ara sokaklara hiç girmedik. Biz ana caddeye bakıyoruz. Biz fotoğrafın bütününe, ana caddeye bakıyoruz. Bu ülke nereye doğru gidiyor onu görüyoruz. Neyi görüyoruz? Öteden beri dediğimiz nedir? Bu coğrafyada Selçuklu’nun, Osmanlı’nın mirasçısı güçlü bir Türkiye olmasın diye Türkiye’nin aç bırakılması, işsiz bırakılması, borca esir edilmesi, dininden, temel değerlerinden uzaklaştırılıp yumuşak lokma haline getirip parçalanması hedefi var. Şimdi biz elimizi vicdanımıza koyacağız. 18 yıldır ne iddia ettik, neler söyledik? Başta Erbakan Hocamız olmak üzere, bizden önce İl Başkanlığı, bizden önce Genel Başkan Yardımcılıkları, bizden önce ilçe Başkanlıkları yapmış olan arkadaşlarımız, mensuplarımız dünden bugüne ne söyledik biz? Hep bugün söylediklerimizi söyledik ve bunların izalesi, bunların yerine Yaşanabilir Bir Türkiye’nin, Yeniden Büyük Türkiye’nin oluşması için hamlelerimizi, adımlarımızı bunları. Fotoğrafın bütününe bakınca bunu görüyoruz. Türkiye’de açlık var mı, var. Hokkabazlar olmadığını gösteriyor. Yoksulluk var mı, var. Devletin, TÜİK’in resmi rakamlarında var. Ama yoksulluk algısı değiştirildiği için insanlarımız bir paradoksun, bir kafa karışıklığının içerisine sokulduğu için açlığımız, yoksulluğumuz, borçluluğumuz suni gündemlerle örtülmektedir” şeklinde konuştu.
Recep Turan / Konya
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