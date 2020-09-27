Hoffenheim - Bayern Münih maç sonucu: 4-1

lmanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Hoffenheim, sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti. Hoffenheim, rakibine 7 Aralık 2019'dan bu yana ilk yenilgisini tattırdı.

Hoffenheim'ı galibiyete taşıyan goller 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur, 77. ve 90+2. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. Bayern'in tek golünü ise 36. dakikada Joshua Kimmcich attı.

Hoffenheim, 2'de 2 yaparak Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise ligdeki üst üste 11. deplasman maçını kazanarak rekor kırma şansını kaybetti.

