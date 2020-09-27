Hoffenheim - Bayern Münih maç sonucu: 4-1
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, 7 Aralık 2019'dan bu yana yenilgi yüzü görmemiş durumda maça çıkan son şampiyon Bayern Münih'i 4-1 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi.
GÜNDEM 27.09.2020, 20:02
lmanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Hoffenheim, sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti. Hoffenheim, rakibine 7 Aralık 2019'dan bu yana ilk yenilgisini tattırdı.
Hoffenheim'ı galibiyete taşıyan goller 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur, 77. ve 90+2. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. Bayern'in tek golünü ise 36. dakikada Joshua Kimmcich attı.
Hoffenheim, 2'de 2 yaparak Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise ligdeki üst üste 11. deplasman maçını kazanarak rekor kırma şansını kaybetti.
Hoffenheim'ı galibiyete taşıyan goller 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur, 77. ve 90+2. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. Bayern'in tek golünü ise 36. dakikada Joshua Kimmcich attı.
Hoffenheim, 2'de 2 yaparak Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise ligdeki üst üste 11. deplasman maçını kazanarak rekor kırma şansını kaybetti.
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