Son Dakika
Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanın sonu Azerbaycan elinden oldu
Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 17.10.2020, 21:01
1
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'da birçok kritik noktayı da kaybetti.
Ermenistan'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Naira Zohrabyan, daha önce Hocalı katliamında Albay olarak görev yapan ve Ermenistan ordusundan üstün hizmet madalyası alan Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Gasparyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gönüllü olarak cephede savaşmıştı.
Ermenistan'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Naira Zohrabyan, daha önce Hocalı katliamında Albay olarak görev yapan ve Ermenistan ordusundan üstün hizmet madalyası alan Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Gasparyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gönüllü olarak cephede savaşmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. Wolverhampton
|4
|6
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Cádiz
|6
|10
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Betis
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|4
|8
|6. Real Sociedad
|5
|8
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|3
|7
|9. Sevilla
|4
|7
|10. Getafe
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü