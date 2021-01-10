Hıristiyan dünyasını korkuda! Papa'ya yakın isim koronavirüsten öldü
Papa Francis'in doktoru Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
GÜNDEM 10.01.2021, 19:19
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Papa Francis’in doktorunun Koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’in, 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi'nin ‘Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar’ sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.
Papa Francis gelecek hafta Vatikan’da Koronavirüs aşılamalarının başlayacağını belirterek, “Ben de sıramı aldım, aşı yaptırmak şart” ifadelerini kullanmıştı.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’in, 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi'nin ‘Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar’ sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.
Papa Francis gelecek hafta Vatikan’da Koronavirüs aşılamalarının başlayacağını belirterek, “Ben de sıramı aldım, aşı yaptırmak şart” ifadelerini kullanmıştı.
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