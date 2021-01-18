Hipertansiyona, yürümek mi, germe egzersizleri mi daha faydalı?

Hipertansiyona, germe egzersizleri daha iyi geliyor! Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında 'Hipertansiyona, yürümenin mi yoksa, egzersizlerin mi daha iyi geliyor?' sorusuna yanıt aradı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun merak edilen soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Yeni bir çalışma mevcut ve neredeyse yerleşik sayılabilecek bir bilgiyi daha enine boyuna tartışmamız gerektiğini gösteriyor. O bilgi ve soru şu: Yüksek tansiyonu düşürmekte tempolu yürümek mi daha etkili, yoksa germe egzersizleri mi daha etkili? Ben dahil pek çok uzman, bugüne kadar tempolu yürümenin hipertansiyonlular için en etkili egzersiz çözümü olduğunu düşünüyorduk. Ne var ki yeni bir araştırma (Saskatchewan Üniversitesi/Kanada) yukarıdaki bilginin doğru olmayabileceğine işaret ediyor. Bu araştırmada günde yarım saat bütün vücudu kapsayan etkili germe egzersizlerinin, tempolu yürüyüşe oranla kan basıncını daha fazla düşürdüğü saptanmış. Araştırmanın sonuçlarına bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Kan basıncımızı dengeleme işini, sadece tempolu yürümeye havale etmeyelim. Günlük rutinimize kolayca dahil edebileceğimiz germe işlerinden de istifade edelim. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Chilibeck bakın ne diyor: “Akşam evinizde dinlenirken kanepede oturmak yerine yere uzanıp germe egzersizleri yaparken de televizyonunuzu izleyebilirsiniz!” ve adından da şunu ekliyor: “Yürüyüş ve bisiklet sürmek gibi aerobik egzersizlerin kolesterol, trigliserit ve kan şekeri üzerindeki olumlu etkilerini ve yağ yakmadaki faydalarını da unutmayalım.”

