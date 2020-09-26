Hint diplomattan saygısızlık! Pakistan Başbakanı konuşurken....

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ediyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın konuşması başladığı sırada Hint diplomat Mijito Vinito toplantı salonunu terk etti.

Han, konuşmasında Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge olan Keşmir’e ve İslamfobi'ye değindi. Başbakan Han, "Nefret ve şiddete teşvik etmenin evrensel olarak yasaklanması gerektiğini vurguluyoruz. BM’nin İslamofobi ile mücadele için uluslararası bir gün ilan etmesi gerekiyor” dedi.

Hindistan’ın BM’deki daimi temsilcisi TS Tirumurti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Han’ın konuşmaları sonrası Hindistan’a cevap hakkı doğduğunu iddia etti.

