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Hindistan'da feci hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Bhandara kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.
GÜNDEM 09.01.2021, 10:28
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Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Bhandara Bölge Hastanesinde yerel saatle 02.00 sularında yangın çıktığı bildirildi. Görevdeki hemşirenin hastanenin Yeni Doğan Bakım Ünitesinden duman çıktığını gördükten sonra yetkililere haber verdiği belirtildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.Cerrah Pramod Khandate yaptığı açıklamada, "Hastane yetkilileri 7 bebeği kurtardı, ancak 10'u hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.Hindistan Başbakana Narendra Modi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek yaşanan olayı "yürek burkan bir trajedi" şeklinde nitelendirdi. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ise "telafi edilemez kayıp" nedeniyle "kelimelerin ötesinde acı" hissettiğini belirtti.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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