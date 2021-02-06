Hindistan, Keşmir’i dünyadan izole etmeye çalışıyor

Hindistan işgali altında bulunan Cammu ve Keşmir’de yaşayan Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarına verilen güçlü desteğin bir ifadesi olan Keşmir Dayanışma Günü, Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Pakistan Büyükelçiliği konutunun önünde gerçekleştirilen bir program ile kutlandı.



Pandemi dolayısıyla kurallara uygun olarak düzenlenen programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türkiye-Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Burhan Kayatürk ile Pakistan topluluğu üyeleri ve elçilik çalışanları katıldı.



Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının çözülmesine olan ihtiyacın altının çizildiği programda konuşan Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Hindistan’ın Keşmirlilere karşı onları dünyanın geri kalanından izole ederek en zalim ve affedilmez suçları işlediğini kaydederken, “Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’daki birçok BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden yasadışı ve tek taraflı eylemlerinden sonra, bir yıldan uzun süredir benzeri görülmemiş bir askeri kuşatma ve iletişim ablukası uygulandı. Keşmir’deki insan hakları ihlalleri, Keşmirli gençlerin sahte “karşılaşmalarda” yargısız infaz edilmesi ve Hint işgal güçlerinin sözde ‘kordon altına alma ve arama’ operasyonlarının yanı sıra üst düzey Keşmir liderlerinin zorla kaybetmeleri ve keyfi tutuklamaları ve gözaltına alınması da dahil olmak üzere hız kesmeden devam etti. Kovid-19 salgını dünyaya vurduğunda, kısıtlamaları hafifletme çağrılarına rağmen, Hindistan yetkilileri de Kovid-19 krizini yasadışı işgali daha da ilerletmek için acımasızca kullandılar” şeklinde konuştu.



Qazi, Keşmir meselesine yönelik verdiği destek için Türkiye’ye teşekkürlerini sundu ve BM Güvenlik Konseyi’nin alınan kararlara uygun olarak Keşmirlilere kendi kaderini tayin etme hakkını teslim etmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA

