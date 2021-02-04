Hıncal Uluç Nihat Özdemir'i yerden yer vurdu! 'Ligi planlıyor' iddiası

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e köşesinden sert sözlerle tepki gösterdi.

Uluç, "Çarşamba günü arka arkaya Fener'i ve Galatasaray'ı izledik.. Biri Hatayspor'u, öteki Başakşehir'i, sahada bir fazla oynayarak yendiler. Yok canım, rakiplerden adam atılmadı. Hakemler artık alıştığımız Fener ve Galatasaray formalarıyla sahaya çıkıp yönetmediler. İdare ettiler. Giydikleri forma puanları alsın diye vaziyeti idare ettiler" dedi.

Federasyon Başkanı Özdemir'in, üç büyüklerin ligi kaçıncı sırada bitireceğini planladığını öne süren Uluç, "Bu ülkede futbolun sahibi olsa, (Var mı, sayın Spor Bakanım, var mı?) bu sezon sonunda 1- Fener, 2- G. Saray, 3- Beşiktaş diye ligi planlayan Nihat Özdemir hâlâ Federasyon Başkanı, o başkanın talimatıyla üç büyüklere hem sahada hem VAR'da özel hakemler seçen Serdar Tatlı Merkez Hakem Komitesi, tüm Finansal Fair-Play ve transfer limitlerine rağmen bol keseden transferlere göz yuman ve Türkiye'yi UEFA'nın önüne atan o Federasyon Kurulları hâlâ görevde kalır mı? Böyle şampiyon olmak, Avrupa'ya gitmek, ancak fanatikleri, holiganları ve trolleri mutlu eder ve siz onlara hizmet ediyorsunuz, her şeye göz yumarak, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyerek Sayın Bakanım" ifadelerini kullandı.

