Hilal Kaplan'dan Temel Karamollaoğlu'na büyük iftira!

Azerbaycan Ordusu 44 günlük mücadelenin sonunda, Dağlık Karabağ'daki işgalci Ermenistan kuvvetlerini dize getirmiş ve Ermenistan lideri Paşinyan'ı bölgeden çekileceği anlaşmayı imzalatmak zorunda bırakmıştı.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın bu zaferi, Türkiye'de sevinçle karşılandı. Birçok siyasi isim de Azerbaycan Ordusunun zaferini kutlayan açıklamalarda bulundu.

Milli birlik ve beraberliğin üst düzey olması gereken bu döneme, İktidara yakın Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na attığı iftira damgasını vurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Azerbaycan zaferi karşısında sessiz kaldığı yalanını dile getiren Sabah Gazetesi Hilal Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide, "Kılıçdaroğlu & Akşener, Azerbaycan’ın zaferini kutlamışlar. Karamollaoğlu & Babacan tek söz etmemiş. Elbette hiçbiri Türkiye’nin zafere katkısından bahsetmemiş. " yazdı.

Kılıçdaroğlu & Akşener, Azerbaycan’ın zaferini kutlamışlar.Karamollaoğlu & Babacan tek söz etmemiş.Elbette hiçbiri Türkiye’nin zafere katkısından bahsetmemiş. Zira bu Başkan Erdoğan’a teşekkür etmelerini gerektirirdi.Onlar ise Minsk Grubu’na çağrı yapmayı tercih etmişlerdi.

— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 10, 2020



Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın tepki çeken sözlerinin kısa sürede büyük bir iftiradan ibaret olduğu anlaşıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kaplan'ın söz konusu paylaşımından iki gün önce Azerbaycan Ordusunun zaferini tebrik ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından kazanılan zafere ilişkin paylaştığı gönderide Karamollaoğlu, "Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'yı kurtarıp öz vatanına kavuşturmasının sevincini kalbimizin derinliklerinde hissettik. Kardeş Azerbaycan'ı bu kutlu başarısından dolayı tebrik ediyor, tüm Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'yı kurtarıp öz vatanına kavuşturmasının sevincini kalbimizin derinliklerinde hissettik. Kardeş Azerbaycan'ı bu kutlu başarısından dolayı tebrik ediyor, tüm Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.#Şuşa

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 8, 2020

Öte yandan Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında aldığı zaferi kutlayarak şöyle konuşmuştu:

Kılıçdaroğlu & Akşener, Azerbaycan’ın zaferini kutlamışlar.Karamollaoğlu & Babacan tek söz etmemiş.Elbette hiçbiri Türkiye’nin zafere katkısından bahsetmemiş. Zira bu Başkan Erdoğan’a teşekkür etmelerini gerektirirdi.Onlar ise Minsk Grubu’na çağrı yapmayı tercih etmişlerdi. — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 10, 2020

Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'yı kurtarıp öz vatanına kavuşturmasının sevincini kalbimizin derinliklerinde hissettik. Kardeş Azerbaycan'ı bu kutlu başarısından dolayı tebrik ediyor, tüm Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.#Şuşa pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 8, 2020

“Azerbaycan, gücünü toparlayarak, Ermenistan karşısında büyük bir başarı gösterdi. Bu zafer, bizim için mutluluk vesilesidir. Bunun sonucunda Azerbaycan tarafından kurtarılan yerlerin denetiminin kendisinde kalmasını sağlayacak bir ateşkes sağlandı. Bu süreçte Türkiye’nin tavrını da önemli görüyorum. Azerbaycan’a verdiği destek zaferin kazanılmasında etkili oldu”

